Санта-Клаусу в Британии разрешили не носить маску

Правительство Великобритании разрешило Санта-Клаусу не надевать маску во время рождественских встреч с детьми, рассказал официальный представитель канцелярии премьера-министра Соединенного Королевства.

«Мы знаем, что встреча с Санта-Клаусом – волшебное событие для детей, и поэтому он будет принимать меры безопасности, но от него не будет требоваться ношение маски, – передает его слова РИА «Новости».

Представитель канцелярии добавил, что детям запретят садиться на колени Санта-Клаусу. Как отмечается в сообщении, все региона Великобритании ослабят ограничения во время рождественских праздников. С 23 по 27 декабря британцам разрешат собираться дома компаниями до трех семей, а дети смогут посещать рождественские «гроты Санты», где можно будет пообщаться и сфотографироваться с Санта-Клаусом, а также получить от него подарок.

В сентябре премьер Великобритании сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. В конце октября Джонсон объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников». С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений.

В пресс-службе российского Деда Мороза рассказали, как он защищен от коронавируса.