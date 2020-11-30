Путин внес в Госдуму проект о запрете иностранного гражданства для военных и госслужащих

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иностранного гражданства или вида на жительство для военных и гражданских служащих.

Законопроект предусматривает «установление ряда ограничений для отдельных категорий работников государственных органов и органов местного самоуправления в связи с наличием у них гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства», говорится в тексте документа на сайте Госдумы.

Таким образом, военнослужащие и ряд госслужащих не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, а также обязаны уведомить свое руководство, если оно у них появится.

«По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего федерального закона государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, указанные в части 1 настоящей статьи... не представившие документы, подтверждающие прекращение гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы (с работы)», – сказано в тексте документа.

Также военнослужащие на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, не представившие документы о прекращении гражданства (подданства) другого государства или вида на жительство, могут быть досрочно уволены с военной службы.

Лица, имеющие иностранное гражданство, «не допускаются к замещению в государственных органах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента человеку, имевшему ранее иностранное гражданство или вид на жительство.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента человеку, имевшему ранее иностранное гражданство или вид на жительство.