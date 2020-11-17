В Госдуму внесен проект о запрете баллотироваться в президенты с иностранным гражданством

Законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента человеку, имевшему ранее иностранное гражданство или вид на жительство, внесен в Госдуму, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Также кандидат на пост главы государства, согласно законопроекту, должен проживать постоянно на территории России не менее 25 лет, передает РИА «Новости».

«Президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», – уточнил сенатор.

Кроме того, законопроект разрешает действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. «Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом России гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок. Данное положение не применяется к президенту России, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента России в течение сроков, допустимых указанным положением», – пояснил Клишас. Авторами инициативы являются Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова.

Помимо этого, в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий, что председателем ЦИК может быть гражданин России не моложе 30 лет.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и его семье. В соответствии с законопроектом, бывший президент России обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.