Госдума одобрила проект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и его семье.

Авторами проекта закона стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, он подготовлен во исполнение принятых поправок в Конституцию. Изменения вносятся в статью 3 ФЗ «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», передает РИА «Новости».



В соответствии с законопроектом, бывший президент России обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.



Экс-глава государства может быть лишен неприкосновенности Советом федерации только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда о наличии в действиях бывшего президента признаков преступления и заключением Конституционного Суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.



При этом решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения специальной комиссии ГД. СФ должен решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее, чем за три месяца после выдвижения обвинения или обвинение будет считаться отклоненным.

Один из авторов инициативы Крашенинников ответил на вопрос о предоставлении неприкосновенности президенту СССР Михаилу Горбачеву. «Я просто хочу обратить внимание на наименование законопроекта – «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему свои полномочия». (…) Я на это хочу обратить внимание. Соответственно ответ: «Нет, не распространяется», – заявил Крашенинников.

Ранее комитеты Совфеда по конституционному законодательству и по регламенту поддержали концепт проекта закона о пожизненных гарантиях экс-президенту страны. Проект закона был внесен в Госдуму 5 ноября.