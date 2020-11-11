В Совфеде поддержали концепт законопроекта о неприкосновенности экс-президента

Комитеты Совфеда по конституционному законодательству и по регламенту поддержали концепт проекта закона о пожизненных гарантиях экс-президенту страны, сообщил руководитель конституционного комитета Андрей Клишас.

«Рассмотрев представленный проект федерального закона, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству отмечает, что его принятие не потребует разработки правительством РФ нормативных правовых актов, необходимых для его реализации», – говорится в заключении комитета, передает РИА «Новости».

Также комитет провел антикоррупционную экспертизу проекта, в ходе которой не было выявлено коррупционных факторов. Концепт поддержал и комитет Совфеда по регламенту.

«С учетом изложенного комитет по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает концепцию проекта федерального закона», – говорится в заключении.

Проект закона был внесен в Госдуму 5 ноября. Он в развитие поправок в Конституцию предусматривает, что бывшему президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.