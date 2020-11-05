В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности экс-президента

Внесенный в Госдуму законопроект в развитие поправок в Конституцию предусматривает, что бывшему президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас пояснил, что «законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в данный момент бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им только в период исполнения президентских полномочий, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если эти действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.

«Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий», – пояснил Клишас.

Также данный законопроект меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента, теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене.

В настоящее время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий, процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета России путем направления соответствующего представления в Госдуму, напомнил он.

Согласно законопроекту, добавил Клишас, выдвинутое Госдумой обвинение экс-президента в госизмене или «другом тяжком преступлении» должно быть подтверждено Верховным судом и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности бывшего президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов Госдумы по инициативе не менее одной трети депутатов.

Решение Совета Федерации об отрешении президента России от должности или о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения против президента. Если в этот срок решение Совфедом не будет принято, обвинение считается отклоненным.