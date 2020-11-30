Дегтярев проверил стройку детсада и детской поликлиники под Хабаровском

Врио главы губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подвел итоги после объезда нескольких строек в регионе.

«Посмотрели детскую поликлинику, дворец спорта «Самбо» и новый детский сад в Хабаровском районе. У этих объектов разная история, но все они будут введены в эксплуатацию», – передает слова главы региона «Московский комсомолец».

Он добавил, что при строительстве постоянно возникают проблемы с проектной документацией, с материалами для строительства, выбором подрядчиков и соблюдением ими установленных сроков. Поэтому необходимо лично контролировать объекты, на которые тратятся большие суммы из краевого и федерального бюджета.

Сейчас строители готовят краевой дворец единоборств «Самбо», ввод в эксплуатацию которого затянулся почти на год. Подрядная организация ЗАО «Форпост» не выполнила требования проекта, пришлось многое переделывать. Исполнители пообещали сдать дворец до нового года.

Подвижки по достройке дворца спорта «Самбо» позитивно оценил вице-премьер, полпред президента в ДФО, Юрий Трутнев. Глава региона пригласил его на торжественное открытие объекта, которое пройдет уже в декабре 2020 года.

Стоимость хабаровской спортивной новостройки – 1,1 млрд рублей. Общая площадь – 16,9 тыс. квадратных метров. Сейчас техническая готовность объекта оценивается в 86,33%.

Также Дегтярев посетил площадку в микрорайоне Прибрежном, где возводится четырехэтажная детская поликлиника на 400 посещений в смену. На строительно-монтажные работы необходимо 1,2 млрд рублей.

«Детская поликлиника строится по программе «Стимул». Это уникальная технология доведения средств из федерального бюджета. В августе мы были здесь с тогда еще министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым. Не было практически ничего – просто котлован. Сегодня вы видите: возводится третий этаж. Оперативно решены вопросы с коммуникациями. Все в ручном режиме собираем, чтобы вовремя наши дети и их родители получали объекты, на которые государство тратит деньги», – отметил Дегтярев.

Кроме того, в селе Мирном Хабаровского района строится детский сад на 110 мест. ООО «Строительная компания «ДФО», которая работает там, заявила о готовности сдать дошкольное учреждение уже в июне следующего года – на пять месяцев раньше срока, указанного в контракте. Речь зашла о необходимости увеличения финансирования в этом году, и представители регионального минстроя сообщили, что с точки зрения закона могут пойти навстречу.

«Есть и такие строители в Хабаровском крае. Которые идут вперед, добросовестно выполняют работу, настроены на результат. Их будем поощрять. Ведь мы таким образом обеспечиваем будущее Хабаровского края», – подчеркнул глава региона.