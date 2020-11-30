Президент Армении попросил Путина помочь в возвращении пленных из Азербайджана

Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в возвращении на родину военнопленных, удерживаемых Азербайджаном после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

«В адресованном Путину письме в частности говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг оказавшихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц», – говорится в сообщении пресс-службы армянского лидера, передает РИА «Новости».

Саркисян отметил, что с «посредничество президента России станет большим подспорьем в решении крайне чувствительного вопроса возвращения плененных Азербайджаном военнослужащих, гражданских лиц, а также тел погибших».

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.