Московская биржа открылась снижением Московская биржа открылась снижением 30 ноября 2020, 10:20 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,63% – до 3122,94 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,96% – до 1289,94 пункта. Следует из данных Московской биржи.

