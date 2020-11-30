Новосибирский губернатор лишил премий чиновников за отсутствие масок

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился лишить премий чиновников областного министерства культуры, которые приняли участие в массовом мероприятии без масок.

Травников обратил внимание на появившиеся в соцсетях фотографии с церемонии вручения премии «Короли изящных искусств». На снимках видно, что на министре культуры Наталье Ярославцевой и других чиновниках нет масок.

«Прошло мероприятие. <…> Можно его назвать сбором любителей изящных искусств и высокой моды. Казалось бы, мы сегодня должны культивировать главную моду на соблюдение мер санитарной безопасности, но это мероприятие прошло с грубым, я бы даже сказал вызывающим и демонстративным нарушением мер санитарной безопасности: без масок, без соблюдения социальной дистанции, с плотным нахождением людей, еще и с демонстрацией фотографий в соцсетях и СМИ. Считаю, что это недопустимо», – сказал губернатор на оперативном совещании.

Он добавил, что по его поручению управление административных органов «по горячим следам» провело расследование, которое подтвердило факты нарушений противоэпидемиологических требований, передает РИА «Новости».

«Да, действительно эти нарушения были. Они были допущены в том числе и руководителем министерства, и руководителем этого учреждения. Я закрывать глаза на этот инцидент не могу и не буду», – заявил Травников, поручив привлечь виновных к дисциплинарной ответственности и лишить их части премии.

Губернатор напомнил, что чиновники, как публичные люди, в первую очередь должны демонстрировать приверженность к строгому соблюдению всех мер санитарной безопасности.

Это не первый инцидент с нарушением масочного режима чиновниками. Ранее челябинский депутат Марсель Хазиев в карантин устроил в своем клубе запретную вечеринку. В разгар мероприятия в клуб нагрянула полиция.