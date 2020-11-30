Президент Бразилии раскритиковал выборы в США

На президентских выборах в США «было много фальсификаций», заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Со ссылкой на собственные «источники информации», которые «не может раскрыть», он заявил, что фальсификации «были» и «это никто не обсуждает». При этом Болсонару не знает, «достаточно ли их для определения» победы одного из кандидатов. По его словам, «стоит еще подождать». Он не стал поздравлять Джо Байдена с избранием на пост президента США до окончания судебных разбирательств, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп не стал признавать результаты выборов в США. Болсонару называют «бразильским Трампом». Трамп на встрече с Болсонару заявил, что Бразилия могла бы вступить в НАТО. Болсонару после победы на выборах президента обещал, что его страна прекратит «флиртовать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом».

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