В МВД Австрии раскрыли результаты анализа видео теракта в Вене

Анализ половины видеозаписей очевидцев теракта в Вене пока указывает на то, что террорист действовал в одиночку, но это не окончательный вывод, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

По словам главы МВД Австрии, очевидцы событий предоставили полиции 20 тыс. видеозаписей. В настоящий момент эксперты федерального управления уголовной полиции ведомства по охране конституции изучают их, передает РИА «Новости».

«К настоящему моменту уже просмотрели более 50% материала, но оценка еще не завершена. Вместе с тем, проанализированные к настоящему моменту видеозаписи не указывают на наличие второго преступника. Но поскольку анализ еще не завершен, мы не можем окончательно заявить, сколько преступников ответственны за нападение», – сказал Нехаммер.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц также не исключил, что ликвидированный в Вене террорист мог действовать в одиночку.

«Сейчас мы исходим из того, что действовал только один преступник, который очень быстро передвигался и стрелял в шести местах в центре Вены, хладнокровно убивая людей. Но у нас еще нет стопроцентной уверенности», – сказал Курц в интервью немецкому изданию Bild, передает ТАСС.

«Ситуация, как и прежде, напряженная», – констатировал австрийский канцлер. Он указал на опасность появления «подражателей», которые могут устроить что-либо подобное.

Ранее министр внутренних дел Австрии сообщал, что следствие на основе изученной на данный момент информации исходит из того, что ликвидированный в Вене террорист мог действовать в одиночку.

Напомним, в Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелявших был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников.