«Поезд Победы» прибыл в Смоленск

В Смоленск прибыл передвижной музей, посвященный 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне «Поезд Победы», сообщили в главном управлении Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

Экспозицию уже успели посетить около 100 горожан, в том числе представители общественных, образовательных организаций, а также представители органов исполнительной власти Смоленской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Выставка из-за коронавируса работает в демонстрационном режиме. Количество посетителей ограничено: ознакомиться с выставкой смогут не более 300 посетителей.

Планируется, что выставка вернется на Смоленщину весной, когда стабилизируется эпидситуация. Соответствующее соглашение достигнуто между губернатором Алексеем Островским уже достигнута соответствующая договоренность с руководством федеральной дирекции Года памяти и славы.

Экспозиция «Поезд Победы» будет находиться в регионе два дня. Посещение выставки доступно для студентов, старших школьников и активистов общественных организаций по предварительной записи. Группы для посещения формирует областная и городская администрации. Посетителей объединяют в небольшие группы по пять человек.

Добровольцы Регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» помогают посетителям выставки соблюдать все меры противовирусной безопасности. Участники команды «Молодежки ОНФ» – одни из проводников поезда, которые проводят экскурсии для земляков по единственной в мире иммерсивной инсталляции, размещенной в движущемся составе.

4 ноября в 13.00 в группе Вконтакте МолодежкаОНФ — Смоленская область ребята проведут в прямом эфире экскурсию по «Поезду Победы».

Музей «Поезд Победы» состоит из 12 вагонов, из которых восемь отведены под экспозицию и четыре — технические. Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке министерства науки и высшего образования, ОАО «Российские железные дороги» и организации «Волонтеры Победы».

Музей «Поезд Победы» — единственная в своем роде передвижная историко-художественная экспозиция. Застывшие мгновения жизни большой страны. Лица людей, их жесты, оригинальные предметы периода Великой Отечественной войны — все вместе позволяет поведать проникновенную историю, дающую возможность увидеть войну глазами участников тех событий. Благодаря сплаву классического и современного подходов к созданию исторической экспозиции, авторы практически создали «машину времени», которая переносит посетителей в те страшные годы в поезд, несущийся по дорогам войны.

Единая экспозиция соединяет реальные музейные экспонаты и современные мультимедиа-возможности – проекторы, видеоэкраны и интерактивные панели, объемный звук и театральное освещение, механические спецэффекты и датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъемку исторических реконструкций и трехмерную компьютерную графику с моделями военной техники. Музыка была написана специально для каждой зоны музея.

Все эпизоды связаны аудиорассказом от лица женщины – железнодорожника. Прототипом главной героини стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Задумка экспозиции – принцип полного погружения в атмосферу военного времени. Дорога войны начинается с теплой весны 1941 г. В вагоне инженеры, пионеры, летчики… Все продумано до мелочей. В первом купе купе молодой парень на верхней полке держит книгу Аркадия Гайдара — таким образом образуется связка с персонажем в последнем вагоне, прообразом которого был как раз известный писатель. Аркадий Гайдар погиб в октябре 1941 г. под Киевом, будучи пулеметчиком в партизанском отряде. Или, например, дедушка сидит с внуком-подростком, который держит удочку. Здесь символично, что удочка находится в таком же положении, как и винтовка, которую посетитель увидит в следующем вагоне в руках молодого бойца. Экспозиция закончится победным маем 45-го.

Проект «Поезд Победы» проводится в рамках Года памяти и славы и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Основная задача проекта – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого.