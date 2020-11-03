Навальный назвал осужденного за мошенничество Шереметьева хорошим депутатом

Блогер Алексей Навальный продолжает считать депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева «прекрасным депутатом», несмотря на постановление Замоскворецкого суда о лишении Шереметьева свободы на четыре года условно по делу о мошенничестве на 2 млн рублей.

Шереметьев смог выиграть выборы в Мосгордуму благодаря участию в проекте Навального «Умное голосование», передает «Ридус».

По материалам дела, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 каждый месяц готовил и предоставлял в аппарат Мосгордумы сведения о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тыс. рублей. При этом, по версии следствия, он вносил в документы ложные сведения о выполнении помощником «особо важных и сложных заданий». При обыске в квартире депутата правоохранители обнаружили сильный беспорядок.

Расследование дела Шереметьева завершилось еще в конце сентября. По данным следствия, Шереметьев своими действиями причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей. В четверг суд признал Шереметьева виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Замоскворецкий суд Москвы назначил Шереметьеву наказание в виде четырех лет колонии условно.