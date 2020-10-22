Московского депутата Шереметьева признали виновным в мошенничестве

Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере, соответствующее решение принял Замоскворецкий суд.

«Шереметьев, находясь на должности депутата Московской городской думы, имея преступный умысел, совершил мошенничество», – цитирует судью Наталью Чепрасову РИА «Новости».

На данный момент в суде слушается приговор, наказание будет озвучено в конце. Прокуратура просила для парламентария четыре года условно, максимальное наказание по статье – до десяти лет колонии.

По материалам дела, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 каждый месяц готовил и предоставлял в аппарат Мосгордумы сведения о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тыс. рублей. При этом, по версии следствия, он вносил в документы ложные сведения о выполнении помощником «особо важных и сложных заданий».

Расследование дела Шереметьева завершилось еще в конце сентября. По данным следствия, Шереметьев своими действиями причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей.

Напомним, при обыске в квартире депутата Мосгордумы Олега Шереметьева правоохранители обнаружили сильный беспорядок.