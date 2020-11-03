В России захотели ужесточить правила ремонта автомобилей

В России ожидается серьезное ужесточение правил ремонта и тюнинга автомобилей в случае принятия поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», разработанных Минпромторгом, сообщили СМИ.

В случае принятия пакета поправок автовладельцев обяжут проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле, сообщают «Известия».

По задумке Минпромторга, водители будут обязаны проходить внеплановый техосмотр даже при самых минимальных изменениях. Например, если владелец авто сменил магнитолу, сигнализацию, спойлеры, антенны, люки в крышу, воздухозаборники, подкрылки, багажники и другое.

Поправки также запретят использовать ряд б/у запчастей, в том числе систем рулевого управления, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.

Против новведений выступили сенаторы. Письмо с предложением отказаться от поправок Мантурову уже отправил сенатор Андрей Кутепов. Автосервисы живут в ожидании грядущих убытков, а эксперты уверены, что безопасность на дорогах заметно снизится.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что ввезенные в Россию автомобили будут регистрироваться в ГИБДД только по электронным паспортам.