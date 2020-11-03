Подозреваемого по делу об убийстве после ссоры в родительском чате оставили в СИЗО

Волгоградский областной суд оставил под арестом Арсена Мелконяна, подозреваемого в избиении до смерти отца-одиночки Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате, сообщает пресс-служба суда.

Мелконян арестован до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест, передает РИА «Новости».

В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной – это говорит о его готовности нести ответственность, а также о том, что подозреваемый не собирается скрываться и мешать следствию.

«Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, оставил постановление Центрального районного суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения», – говорится в сообщении суда.

После смерти Гребенюка уголовное дело передано в СК, состав преступления был переквалифицирован на ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), по которой осужденному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Мужч умер в реанимации, не приходя в сознание.

Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой избившего его мужчины. Бывшая жена Гребенюка раскрыла детали возникших в Сети разногласий.

Адвокат Павел Астахов заявил газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.