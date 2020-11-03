Премьер Армении Никол Пашинян раскритиковал Израиль за поставки оружия Азербайджану. По его мнению, страна оказалась на одной стороне с «наемниками и исламскими террористами».

«Гуманитарная помощь от страны, продающей наемникам оружие, которое они используют для нанесения ударов по мирному, гражданскому населению? Я предлагаю Израилю направить эту помощь наемникам и террористам в качестве логического продолжения его деятельности», – цитирует РИА «Новости» Пашиняна.

По его мнению, Израиль вооружает страну, которая хочет геноцида армян в Нагорном Карабахе. Он утверждает, что израильские беспилотники активно используют в войне.

«Израиль должен задать себе вопрос: не воюет ли он де-факто вместе с наемниками против Нагорного Карабаха? Это удобная позиция для него? Если да, то бог с ним. Но я думаю, что будут конкретные последствия, и вам придется столкнуться с этими последствиями», – подчеркнул он.

Также Пашинян заявил, что хотя Турция и Израиль сейчас фактически находятся «на одной стороне» в карабахском конфликте, еврейское государство в будущем может почувствовать на себе «имперские амбиции» Анкары.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона закупает различное вооружение у многих стран, но «большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России».

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.