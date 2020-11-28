G7 поддержала масштабную приватизацию на Украине

Послы стран G7 поддержали объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским масштабную приватизацию.

В сообщении послов говорится, что на встрече с главой Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко они «подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов». При этом представители стран G7 заявили о «впечатляющем прогрессе», которого ведомство Сенниченко добилось «за прошлый год». В G7 считают, что «приватизация – важная реформа», которая позволит «снизить коррупцию» и предоставит «новые возможности для развития экономики» Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский поручил украинскому кабмину и Верховной раде начать масштабную приватизацию. Уточнялось, что речь идет о шагах после завершения кризиса с COVID-19, но ряд объектов уже приватизирован. Первый объект так называемой большой приватизации – киевский отель «Днепр» – был продан на аукционе в июле. В сентябре ФГИУ объявил о проведении приватизационного аукциона по госпредприятию Немировский спиртзавод.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД