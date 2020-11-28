Росавиация ответила на сообщения о проблемах с навигационными данными

После введения новой структуры воздушного пространства 3 декабря безопасность полетов не пострадает, об этом заявили в Росавиации.

«В текущих условиях в силу ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, объемы воздушного движения сократились. Снижение интенсивности полетов позволит пользователям воздушного пространства с меньшим количеством рисков освоить новую структуру, а также обеспечить регулярность и эффективность полетов по мере восстановления объемов авиационного траффика. В настоящее время можно констатировать, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания ФГУП «Госкорпорация по ОрВД (организации воздушного движения – прим. ВЗГЛЯД)» к вводу новой структуры готов в полном объеме. Никаких рисков для обеспечения безопасности полетов не существует», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в субботу СМИ со ссылкой на поставщиков навигационных данных сообщили, что изменения в навигационных данных нескольких российских аэропортов могут не поступить к вводу новой системы полетов в стране. Ввод системы запланирован на 3 декабря.