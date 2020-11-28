Стало известно о проблеме с навигационными данными при введении новой системы полетов

Изменения в навигационных данных нескольких российских аэропортов могут не поступить к вводу новой системы полетов в стране, который состоится 3 декабря, об этом сообщают СМИ со ссылкой на презентацию поставщика баз данных Jeppesen и ряд других источников.

К 3 декабря технические возможности поставщиков данных не смогут обеспечить полное кодирование полетных процедур части российских аэропортов, передает РБК со ссылкой на презентацию «Аэрофлота».

В документе отмечается, что авиакомпания получила от поставщиков предупреждения, что их технические возможности не смогут обеспечить полное кодирование полетных процедур, это связано с большим массивом изменений и запоздалой публикацией поправок в навигационных базах данных.

В презентации Jeppesen отмечается, что к этому моменту технически не представляется возможным включить в навигационную базу данных и в картографические продукты изменения для 49 российских аэродромов. Поправки должны были принимать до начала октября, но они появлялись частями с 22 октября по 5 ноября, отмечает издание.

Пилоты, беседовавшие с изданием, отметили, что с новой структурой воздушного движения их начали готовить только в ноябре, меньше, чем за месяц до ее введения.

При этом в презентации Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) говорится, что аэронавигационные данные по более чем 30 российским аэропортам не появятся до 30 декабря. По этой причине пилотам придется проводить взлет и посадку с помощью указаний диспетчеров, а также с помощью бумажных карт. В этом списке нет московских аэропортов.

В декабре 2019 года правительственная комиссия по транспорту под председательством занимавшего тогда пост вице-премьера Максима Акимова утвердила новую структуру воздушного пространства Московского авиаузла.

Согласно планам, новая структура должна заработать с 3 декабря 2020 года. Изменения были призваны при росте перевозок в 1,5 раза на 15% сократить время полета в московской воздушной зоне, на 14% – расход топлива.