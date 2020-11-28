Застрелен заммэра Новоуральска под Екатеринбургом

В Свердловской области застрелили заммэра Новоуральска Михаила Черницкого, сообщило региональное следственное управление СК.

«По данному факту Алапаевским следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 («Причинение смерти по неосторожности»). В рамках дела назначены соответствующие экспертизы», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru.

Там добавили, что следователи нашли оружие, из которого произведен выстрел. Источник издания в силовых структурах сообщил, что, по предварительным данным, Черницкого на охоте под Алапаевском застрелил товарищ на охоте.

При этом стрелок сидел напротив заммэра, они поджидали дичь в засаде, уточнил собеседник.

Черницкий – уроженец Свердловска, занимал руководящие должности в Екатеринбурге и других городах региона, также был замглавы регионального управления Сбербанка. У него остались супруга, четверо детей и трое внуков.

В 2016 году сотрудник МВД в Кизлярском районе Дагестана во время охоты случайно застрелил своего друга.