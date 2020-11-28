Стало известно о причастности убитого в Иране физика к разработке баллистических ракет

Убитый в Тегеране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде принимал активное участие в разработке баллистических ракет, сообщили турецкие СМИ.

Ученый был знаковой фигурой для ядерной программы Ирана и возглавлял управление исследований и инноваций минобороны исламской республики, утверждает агентство «Анадолу».

Фахризаде стал пятым физиком-ядерщиком, убитым в Иране за последние десять лет, причем во всех покушениях виден израильский след, отмечается в сообщении. Источник обращает внимание на то, что в 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая с докладом на тему ядерной программы Ирана, оценил особую роль Фахризаде в разработке ракет, при этом политик призвал «не забывать этого имени».

Фахризаде убили в пятницу. Очевидцы сообщили о взрыве на месте происшествия. Сообщения о смерти и покушении на ученого подтвердило минобороны страны. Иран пообещал отомстить за убийство ученого. Позже Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.