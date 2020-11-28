Дзюбе решили вернуть капитанскую повязку в «Зените»

Нападающий «Зенита» будет капитаном команды в матче 16-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом», сообщает пресс-служба лиги.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало игры в 14.00 мск, сказано на сайте РПЛ.

В двух прошлых турах чемпионата России футболист был лишен капитанской повязки – команду на поле выводил хорватский защитник Деян Ловрен. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял решение забрать у Дзюбы капитанскую повязку после скандального видео с игроком, утекшим в Сеть.

Интимное видео, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, занимается мастурбацией, появилось в Сети вечером 7 ноября. На фоне из телевизора был слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман. Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о том, что Дзюба отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором.

Желая поддержать футболиста после скандала с откровенной видеозаписью, многие пользователи Instagram начали выкладывать фотографии эротического содержания, сопровождая их словами поддержки в адрес Дзюбы и хештегом #ЯМЫДЗЮБА.