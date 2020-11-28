В РАН отреагировали на убийство физика-ядерщика из Ирана

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Владимир Сажин считает, что в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде могут быть заинтересованы разные силы.

«В Иране есть оппозиционные силы, которые борются с режимом, правда, они все работают в подполье», – цитирует «Говорит Москва» Сажина. Он также отметил, что официальной оппозиции, которая могла бы это устроить, нет.

Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп во время последних недель пребывания на этом посту делает все возможное, чтобы администрации демократа Джо Байдена в будущем было труднее проводить свою политику в отношении Ирана.

«Конечно, можно говорить, что это каким-то образом связано, но это все идет внатяжку. Есть силы за границей Ирана, которые не хотят развития ядерного потенциала Ирана», – пояснил Сажин. Он также напомнил, что ранее «была очень мощная израильская атака на иранские ядерные объекты».

Накануне иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения, произошедшего в районе города Дамовенд. Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави обвинил в причастности к убийству ученого США и Израиль. Военный советник духовного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал, что Тегеран отомстит за убийство физика-ядерщика.