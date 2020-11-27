ВОЗ оценила версию о заразивших Европу коронавирусом животных

Всемирная организация здравоохранения не думает, что источником распространения коронавируса в Европе стали животные, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Мы должны быть осторожны со спекуляциями. Исследования показывают, что люди могут заражать коронавирусом норок, а норки могут передавать коронавирус человеку. Но нет никаких доказательств, что животные являлись причиной появления вируса в Европе», – цитирует Райана ТАСС.

ВОЗ намеревается расследовать первые случаи инфицирования, в том числе в Китае, отметил он. «Первый кластер был обнаружен в Китае, и поэтому международные специалисты в сотрудничестве с китайскими коллегами в первую очередь намерены проводить исследования именно там», – пояснил представитель ВОЗ.

В свою очередь гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Уханя. «Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение. Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем направиться [вести изыскания] повсюду», – указал он.

Напомним, источником нового коронавируса SARS-CoV-2, как предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухане, в человеческую популяцию.