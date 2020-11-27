Автора селфи у открытого гроба с Марадоной засудят

Адвокат умершего футболиста Диего Марадоны Матиас Морла решил подать в суд на сотрудника похоронного бюро, обслуживавшего ритуальные услуги, за фотографию у открытого гроба с аргентинцем.

«Ради памяти моего друга я не успокоюсь, пока он не заплатит за свое злодеяние», – написал Морла в Twitter.

Ранее в Сеть попало фото тела Марадоны в открытом гробу со стоящим рядом работником похоронного бюро, который демонстрирует поднятый вверх большой палец. Прощание с футболистом проходило при закрытом гробе. Гроб открыли только для семьи, чтобы они могли в последний раз увидеть родного человека. Как сообщил Морла, речь идет о Диего Молине. На фото он сфотографировался с телом футболиста и положил ему руку на лоб. Все происходило в похоронном бюро, где подготавливали тело. Телеканал TN сообщил, что сотрудник уже уволен, семье Марадоны были принесены извинения, передает «Р-Спорт».

Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур. Аргентинское посольство в Москве приспустило флаг в знак скорби по спортсмену. Марадону похоронили в четверг на кладбище Jardin de Paz, расположенном в пригороде Буэнос-Айреса. На этом же на кладбище похоронены родители футболиста.

В составе сборной Аргентины в 1986 году футболист стал чемпионом мира, в 1990 году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи».

По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.