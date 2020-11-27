Траты россиян в «черную пятницу» удвоились

Россияне тратят в этом году на распродажах в рамках «черной пятницы» в два раза больше, чем в 2019-м, несмотря на пандемию коронавируса, рассказал вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Предварительные оценки эквайрингового бизнеса ВТБ показали, что по сравнению с прошлым годом в крупных ретейловых сетях россияне совершали транзакции в полтора раза чаще, потратив вдвое больше средств, передает РИА «Новости».

В сравнении с «черной пятницей» 20 ноября, траты граждан увеличились в три раза. Тем не менее окончательные выводы делать еще рано, поскольку распродажа в некоторых магазинах продлится до конца недели, отметил Киричек.

Ранее Банк России предостерег от уловок мошенников в связи с «черной пятницей». Россиян предупредили о кибермошенниках, создающих фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, и рассылающих письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам.

Газет ВЗГЛЯД рассказывала, как пандемия изменила расходы граждан.