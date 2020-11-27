Дегтярев встретился с победителями конкурса «Большая перемена»

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился со школьниками, победившими в конкурсе «Большая перемена». Участие в нем принимали более 1 млн учеников 8 – 11 классов из всех регионов страны, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Среди победителей четверо школьника из Хабаровского края. В начале ноября они приехали в международный детский центр «Артек», презентовали свои наработки. В итоге в число лучших вошли Никита Свирин из Хабаровска, Роман Дружинин из Комсомольска-на-Амуре, Ксения Колповская и Дарья Давыдова из района имени Лазо, передает «Комсомольская правда».

«Сейчас на первое место выходит формирование человеческого капитала. Вы – тот самый капитал, на который мы можем опираться. Вы – будущее Хабаровского края, будущее нашей великой страны, мы гордимся вами», – обратился к школьникам Дегтярев. Пообщаться с главой региона смогли несколько финалистов конкурса и наиболее активные представителя Российского движения школьников. Они вышли на связь из районов.

По итогам конкурса три победителя-одинадцатиклассника из Хабаровского края получили по 1 млн рублей на оплату дальнейшего обучения и до пяти дополнительных баллов, которые можно использовать при поступлении вуз. Учащийся 10 класса получил 200 тыс. рублей на оплату образования или покупку техники для учебы.