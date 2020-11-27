Российским музыкантам предрекли переквалификацию в строителей и курьеров

Концертно-театральная отрасль в России за время пандемии потеряет порядка 40 млрд рублей, а музыканты без новогодних корпоративов превратятся в строителей и курьеров, заявила общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

«По нашим подсчетам, к марту 2021 года объем рынка концертно-театральных мероприятий сократится более чем на 90% по сравнению с мартом 2020 года, когда начались ограничения – с 45 млрд рублей до 4,5 млрд», – цитирует РИА «Новости» Шпигальских.

По ее данным, по итогам 2020 года по отрасли ожидается суммарный чистый убыток в 7–8 млрд рублей. «На руках у покупателей остаются 5 млн билетов на мероприятия, которые не состоялись», – отметила Шпигальских.

Она предупредила, что дальнейший простой может привести к разрушению отрасли. Коллеги не могут месяцами ждать, когда им разрешат работать. «Переход в онлайн не может сегодня обеспечить приемлемый уровень доходов, и по уровню обмена эмоциями это никогда не сможет конкурировать с живым выступлением. Отсутствие новогодних корпоративов заставляет сегодня музыкантов идти на стройку или работать курьерами», – подчеркнула омбудсмен.

«Нам нужны любые варианты государственной помощи – невозвратные субсидии для поддержания занятости, потому что сейчас концерты не проводятся, а людям нужно как-то жить», – уверена она.

Шпигальских отметила, что неизвестно, как долго продлятся ограничения. По ее словам, уже ясно, что для восстановления отрасли понадобятся льготные кредиты, освобождение от налогов и другие меры поддержки.

По прогнозу омбудсмена, восстановление рентабельности хотя бы до нулевого показателя займет не меньше года после отмены ограничений. Шпигальских подчеркнула, что выручка в театрах России действительно упала на 70%, при этом кинотеатры пострадали чуть меньше, поскольку у них нет расходов на зарплату артистам и гораздо меньше затрат на создание шоу, технический персонал. «Концертная деятельность практически остановилась, билеты на мероприятия продаются в пределах 5–10%, то есть кроме ограничений мы видим, что люди напуганы и сами предпочитают избегать общественных мест», – заключила омбудсмен.

Ранее певец и продюсер Валерий Меладзе обратился к артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах.

Заслуженная артистка России Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности пандемии обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса.