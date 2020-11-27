Россия договорилась о передаче технологии производства «Спутник V» с двумя странами

Россия заключила договоры о передаче технологии производства вакцины «Спутник V» с Индией и Южной Кореей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Уже заключены соглашения с Индией, Кореей, идут переговоры с Китаем и Белоруссией. Белорусская делегация сегодня работает в Москве. Сегодня работает группа из Франции, знакомится с технологией», – приводит слова министра РИА «Новости».

В Белоруссии уже были проведены клинические исследования российской вакцины, там проходит процедура ее регистрации. Французские представители приехали «просто оценить, посмотреть, это пока уровень экспертов», отметил министр.

Напомним, Москва передала Будапешту документацию по вакцине от коронавируса «Спутник V». Российская сторона намерена предоставить венгерским специалистам доступ на места производства вакцины.

Ранее стало известно, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».