На Украине обвинили Запад в навязывании идеи вражды с Россией

Запад навязал Украине ложную национальную идею вражды с Россией, превратив страну в поле боя для возможной войны, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Украина не является субъектом международной политики, а является объектом», – передает слова Кузьмина РИА «Новости».

Парламентарий напомнил, что принятая Петром Порошенко стратегия национальной обороны предусматривает использование странами НАТО территории Украины для войны с Россией. Член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвал этот документ верхом цинизма.

«Как по мне, вот это и есть государственное преступление», – подчеркнул Кузьмин. Он пояснил, что в случае войны между Россией и США Украину используют в качестве театра боевых действий. «То есть нет государства, есть поле боя под названием «Украина», – заявил депутат Рады в эфире телеканала «112 Украина».

Кузьмин обратил внимание на недавний указ президента Владимира Зеленского, согласно которому на Украине разрешается проведение учений стран НАТО на протяжении всего года. «Теперь каждый день на территории Украины иностранные войска могут тренироваться, что они, собственно, и делают, летая туда-сюда к российской границе и обратно», – объяснил член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Парламентарий привел в пример полеты американских и британских военных самолетов вдоль российско-украинской границы.

«И представьте себе ситуацию, когда бомбардировщики НАТО с территории Украины на учениях отрабатывают подход к российской границе, вторжение, бомбометание и отход назад. Что должны делать русские?» – задался вопросом Кузьмин. Он предположил, что если российские военные воспримут эти действия как нападение на страну, то последует удар по военным объектам на территории Украины. «Мы этого вообще хотим? Это вот наше стремление в НАТО и Евросоюз?» – поинтересовался политик.

Парламентарий пришел к выводу, что украинцам навязали ложную национальную идею, придуманную на Западе. «Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины «антироссию», мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России», – пояснил политик.

Кузьмин отметил, что украинские чиновники соревнуются между собой в том, кто больше «нагадит» России, чтобы показать, «кто лучший патриот». «И в этом соревновании «кто больше нагадит русским» мы уничтожили свою промышленность, уничтожили полностью социальную сферу, медицину, образование, мы уничтожили наше будущее, по сути», – констатировал депутат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восточному флангу НАТО необходимо как можно больше «взаимодействовать с Украиной и Грузией». Он отметил, что Украина и Грузия хотят вступить в НАТО и «гарантируют безопасность Европы, в частности Черноморского региона».

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