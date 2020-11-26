Появилось видео задержания бывшего замдиректора ФСИН

Опубликовано видео задержания бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства.

Следственный Комитет России опубликовал кадры, на которых Максименко с сумкой в руках проходит по коридорам в сопровождении правоохранителей. После этого он выходит на улицу, садится в полицейский автомобиль и уезжает.

Заместителя директора ФСИН задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения. В результате не были введены в эксплуатацию 14 объектов, ущерб составил свыше 189 млн рублей.