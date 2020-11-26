Задержан бывший замдиректора ФСИН

Бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)», – цитирует ТАСС Петренко.

Она также сообщила, что по версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России.

«При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения», – подчеркнула Петренко.

В результате, считают в СК, не была исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей. «Не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов», – пояснила представитель СК.

Валерий Максименко занимал должность заместителя директора службы с 2016 года. Он был освобожден от должности указом президента России от 18 марта 2020 года.

В прошлом году сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.