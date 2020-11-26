Российскому музею подарили журналы с «японскими» Курилами

Минусинский краеведческий музей получил от японского дипломата журналы, в которых Курильские острова Итуруп, Кунашир и Шикотан обозначены территорией Японии.

«Для нас стало удивительным, что так в открытую происходят такие, казалось бы, глобальные процессы. Недопустимо переписывать историю и внушать вещи, которые должны решаться на уровне государства», – передает «360» слова директора музея Светланы Борисовой. Отмечается, что журналы напечатало японское посольство в Москве.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе Южных Курил и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора. После этого мэр Курильска указал на невозможность передачи островов Японии в связи с принятием изменений в Конституцию России. Ранее глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами.