ВОЗ разработала руководство по физической активности во время пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала рекомендации по нормам физической активности с учетом пандемии коронавируса отметив, что люди в любом возрасте и с разными способностями могут быть физически активными.

По оценке ВОЗ, если бы население мира было более активным, это помогло бы предотвращать до 5 млн случаев смертей в год. В соответствии с новыми рекомендациями, всем взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендовано 150-300 минут физической активности средней интенсивности в неделю. Детям и подросткам рекомендовано в среднем 60 минут аэробных упражнений средней или высокой интенсивности в день, передает РИА «Новости».

Согласно данным организации, людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуется добавлять такие виды активности, которые способствуют улучшению равновесия и координации, а также укреплению мышц, чтобы содействовать предупреждению падений и улучшению здоровья.

«Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга», – отметила ВОЗ.

Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия – она может способствовать продлению и улучшению качества жизни. «Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески», – цитирует его слова ВОЗ.

В организации также отметили, что различная физическая активность полезна и может выполняться как часть работы, спорта и отдыха или передвижения, а также посредством танцев, игр и повседневных домашних дел, таких как работа в саду и уборка.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что для того, чтобы повысить сопротивляемость организма и снизить риск заразиться коронавирусом, нужно хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему, а также держать себя в тонусе и не забывать о физической активности.

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