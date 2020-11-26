Политолог: Запад больше не является моральным камертоном

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26 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 17:31  |  vz.ru
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Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Американскому СПГ пророчат плохие времена REUTERS/Nick Oxford
Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?  Подробности...
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США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

В коридорах власти Вашингтона обсуждается возможный запрет на сотрудничество с корпорацией «Иркут» Игорь Зарембо/РИА Новости
США подготовили новый санкционный список, куда попали российское Минобороны и 28 компаний. В основном это предприятия, которые занимаются гражданским авиастроением и космонавтикой. По каким-то причинам туда затесался и криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем руководствовались авторы новых антироссийских санкций и окажутся ли они болезненными для России? Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении

Армения до сих пор ищет причины того, почему вторая карабахская война была проиграна Валерий Мельников/РИА Новости
Армения ликует – в одной из ведущих западных держав принято важное политическое решение по поддержке Нагорного Карабаха (НКР). Французский Сенат проголосовал за признание независимости НКР. Однако почему Азербайджан назвал этот документ «пустой бумажкой»? Почему на этот счет не высказывается Эммануэль Макрон? И, наконец, почему это решение несет в том числе антироссийский подтекст? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем США провоцируют российскую армию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка продолжает устраивать России военные провокации. Устраивать – и надеяться на то, что российская реакция поможет американской дипломатии вернуть союзников в антироссийское стойло. Подробности...

У капитализма нет будущего в России

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться приступать к работе. Подробности...
Обсуждение: 81 комментарий

Украина поссорилась почти со всеми соседями

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с которыми можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог. Подробности...
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Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Политолог: Запад больше не является моральным камертоном

    26 ноября 2020, 16:28

    Текст: Ольга Никитина

    Эпоха, когда Запад был образцом стандартов этики и прав человека, подходит к концу, никаким моральным камертоном Запад не является, заявил политолог Илья Ухов, комментируя принятый во Франции закон о «глобальной безопасности».

    «Принятый накануне Национальным собранием Франции и подписанный президентом Макроном закон о «глобальной безопасности» (...) прекрасно вписывается в стратегию подавления бесконтрольных бунтов и беспорядков, угрожающих большинству законопослушных жителей Франции. Закон этот отлично иллюстрирует несколько принципиально важных общественно-политических вектора. Во-первых, современное передовое западное государство, носящееся, как черт с писаной торбой, по всему миру с пресловутыми «правами протестующих» у себя дома, ни с какими возражениями не считается и подавляет бунтовщиков и мародеров жесткой рукой. А во-вторых, все наши многочисленные «правозащитники», «честные» журналисты и либеральная публика в целом предпочитает помалкивать в тряпочку и не обсуждать иностранную практику и то как «Белый Хозяин» работает с протестом в своей стране», – пишет Ухов в статье, опубликованной в «Московском комсомольце».

    Ухов обратил внимание, что принятый во Франции закон о «глобальной безопасности» предусматривает крайне жесткие меры наказания за распространение изображений представителей правоохранительных органов, которое осуществляется с целью нанести ему вред (в том числе и психологический). «Привет вам, «анонимные» диванные воины из соцсетей», – отметил политолог. «Теперь французский «товарищ майор» вытащит вас за шкирку из уютных пабликов в Фейсбуке и посадит в тюрьму сроком до одного года. Или впаяет штраф в размере до 45 тыс. евро – это, на минуту, больше 4 млн в рублевом эквиваленте», – указал эксперт. «Глядя на это просто поражаешься отечественным штрафам и наказаниям, у нас просто какой-то зоопарк со скачущими по розовому полю золотистыми единорогами. Просто представьте, какой бы вой поднялся, если бы в России, в соответствии с лучшими французскими практиками стали штрафовать диванных воинов на 4 млн рублей за распространение фотографий полицейских при исполнении», – подчеркнул Ухов.

    Кроме того, отметил автор статьи, в соответствии с новым законом французские правоохранительные органы получают расширенные полномочия по слежению за протестующими (да и всеми остальными гражданами). «Так, в частности, можно будет использовать камеры на дронах, а также получать доступ к записям с мобильных нательных видеорегистраторов. Различные организации левого толока во Франции это активно критикуют – хотя совершенно понятно, что с помощью камер на дронах, особенно во время массовых беспорядков, можно отлично идентифицировать вандалов и мародеров. Естественно, что вандалам и мародерам это не нравится», – пишет Ухов.

    «И тут опять, кстати, стоит провести параллели с нашей страной. Вспоминается, сколько говорилось несколько лет назад о том, что, мол, технологии распознавания лиц и камеры на митингах, а также в общественном транспорте нарушают «приватность». По итогу оказалось, что ничью приватность кроме как лиц, нападавших на полицейских, нарушена не была. А за счет камер в том же московском метро уже удалось выявить несколько скрывавшихся и находившихся в розыске преступников. Вообще все эти стоны про «коварное государство», которое только спит и видит как бы последить за Ваней (Сашей, Петей, Машей) рассчитаны на каких-то участников специальной Олимпиады. Каждый день за любым пользователем смартфона следит Гугл, Фейсбук и Инстаграмм – причем натурально подслушивая о чем человек говорит и предлагая потом рекламу. И ничего – ведь Это Другое», – подчеркивает политолог.

    Помимо этого, во Франции полицейским разрешено носить оружие и в нерабочее время. «Как сказано в законе, для того чтобы более эффективно реагировать в случае террористической опасности. Это как если бы у нас сотрудники полиции или Росгвардии, идя, например, в субботу за покупками в крупный торговый центр несли бы с собой автомат Калашникова за спиной. Ну просто так, для безопасности. Представили? А во Франции теперь так можно. Кстати, при разумном размышлении, мера вполне нормальная. Во многих штатах США полицейским разрешено ношение оружия во внерабочее время. А в Израиле и подавно, военнослужащие поголовно ходят в увольнительных с автоматами и пистолетами. И ничего, никто из «правозащитников» не возмущается», – отметил Ухов.

    «Подытоживая, можно сделать несколько выводов. Во-первых, становится уже очевидным, что западные страны будут и дальше идти по пути ужесточения законодательства в сфере противодействия протестам. Ухудшающаяся социально-экономическая обстановка неизбежно и объективно будет толкать власти евроатлантического сообщества к все большему «закручиванию гаек» и купированию силовыми методами разгулявшейся и неподконтрольной экстремистской «улицы». А во-вторых, эти меры будут таким же закономерным образом и лишать их остатков морального лидерства в новом мире. Всем кто еще смотрит на Запад в надежде почерпнуть там какие-то стандарты этики и прав человека, следует понимать, что эта эпоха подходит к концу, никаким моральным камертоном Запад не является. Ну и в-третьих, чисто утилитарно, нам не нужно стесняться, так сказать, заимствовать «лучшие передовые практики» – например, давать штрафы по 4 млн клавиатурным воинам, разжигающим в соцсетях ненависть в отношении представителей правоохранительных органов», – заключил автор статьи.

    Напомним, новый закон во Франции приняли, несмотря на акции протеста, которые проходили в минувшие выходные. Их участники заявляли, что положения закона «угрожают свободному информированию населения, выражению мнения».


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