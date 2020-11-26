Политолог: Запад больше не является моральным камертоном

Эпоха, когда Запад был образцом стандартов этики и прав человека, подходит к концу, никаким моральным камертоном Запад не является, заявил политолог Илья Ухов, комментируя принятый во Франции закон о «глобальной безопасности».

«Принятый накануне Национальным собранием Франции и подписанный президентом Макроном закон о «глобальной безопасности» (...) прекрасно вписывается в стратегию подавления бесконтрольных бунтов и беспорядков, угрожающих большинству законопослушных жителей Франции. Закон этот отлично иллюстрирует несколько принципиально важных общественно-политических вектора. Во-первых, современное передовое западное государство, носящееся, как черт с писаной торбой, по всему миру с пресловутыми «правами протестующих» у себя дома, ни с какими возражениями не считается и подавляет бунтовщиков и мародеров жесткой рукой. А во-вторых, все наши многочисленные «правозащитники», «честные» журналисты и либеральная публика в целом предпочитает помалкивать в тряпочку и не обсуждать иностранную практику и то как «Белый Хозяин» работает с протестом в своей стране», – пишет Ухов в статье, опубликованной в «Московском комсомольце».

Ухов обратил внимание, что принятый во Франции закон о «глобальной безопасности» предусматривает крайне жесткие меры наказания за распространение изображений представителей правоохранительных органов, которое осуществляется с целью нанести ему вред (в том числе и психологический). «Привет вам, «анонимные» диванные воины из соцсетей», – отметил политолог. «Теперь французский «товарищ майор» вытащит вас за шкирку из уютных пабликов в Фейсбуке и посадит в тюрьму сроком до одного года. Или впаяет штраф в размере до 45 тыс. евро – это, на минуту, больше 4 млн в рублевом эквиваленте», – указал эксперт. «Глядя на это просто поражаешься отечественным штрафам и наказаниям, у нас просто какой-то зоопарк со скачущими по розовому полю золотистыми единорогами. Просто представьте, какой бы вой поднялся, если бы в России, в соответствии с лучшими французскими практиками стали штрафовать диванных воинов на 4 млн рублей за распространение фотографий полицейских при исполнении», – подчеркнул Ухов.

Кроме того, отметил автор статьи, в соответствии с новым законом французские правоохранительные органы получают расширенные полномочия по слежению за протестующими (да и всеми остальными гражданами). «Так, в частности, можно будет использовать камеры на дронах, а также получать доступ к записям с мобильных нательных видеорегистраторов. Различные организации левого толока во Франции это активно критикуют – хотя совершенно понятно, что с помощью камер на дронах, особенно во время массовых беспорядков, можно отлично идентифицировать вандалов и мародеров. Естественно, что вандалам и мародерам это не нравится», – пишет Ухов.

«И тут опять, кстати, стоит провести параллели с нашей страной. Вспоминается, сколько говорилось несколько лет назад о том, что, мол, технологии распознавания лиц и камеры на митингах, а также в общественном транспорте нарушают «приватность». По итогу оказалось, что ничью приватность кроме как лиц, нападавших на полицейских, нарушена не была. А за счет камер в том же московском метро уже удалось выявить несколько скрывавшихся и находившихся в розыске преступников. Вообще все эти стоны про «коварное государство», которое только спит и видит как бы последить за Ваней (Сашей, Петей, Машей) рассчитаны на каких-то участников специальной Олимпиады. Каждый день за любым пользователем смартфона следит Гугл, Фейсбук и Инстаграмм – причем натурально подслушивая о чем человек говорит и предлагая потом рекламу. И ничего – ведь Это Другое», – подчеркивает политолог.

Помимо этого, во Франции полицейским разрешено носить оружие и в нерабочее время. «Как сказано в законе, для того чтобы более эффективно реагировать в случае террористической опасности. Это как если бы у нас сотрудники полиции или Росгвардии, идя, например, в субботу за покупками в крупный торговый центр несли бы с собой автомат Калашникова за спиной. Ну просто так, для безопасности. Представили? А во Франции теперь так можно. Кстати, при разумном размышлении, мера вполне нормальная. Во многих штатах США полицейским разрешено ношение оружия во внерабочее время. А в Израиле и подавно, военнослужащие поголовно ходят в увольнительных с автоматами и пистолетами. И ничего, никто из «правозащитников» не возмущается», – отметил Ухов.

«Подытоживая, можно сделать несколько выводов. Во-первых, становится уже очевидным, что западные страны будут и дальше идти по пути ужесточения законодательства в сфере противодействия протестам. Ухудшающаяся социально-экономическая обстановка неизбежно и объективно будет толкать власти евроатлантического сообщества к все большему «закручиванию гаек» и купированию силовыми методами разгулявшейся и неподконтрольной экстремистской «улицы». А во-вторых, эти меры будут таким же закономерным образом и лишать их остатков морального лидерства в новом мире. Всем кто еще смотрит на Запад в надежде почерпнуть там какие-то стандарты этики и прав человека, следует понимать, что эта эпоха подходит к концу, никаким моральным камертоном Запад не является. Ну и в-третьих, чисто утилитарно, нам не нужно стесняться, так сказать, заимствовать «лучшие передовые практики» – например, давать штрафы по 4 млн клавиатурным воинам, разжигающим в соцсетях ненависть в отношении представителей правоохранительных органов», – заключил автор статьи.

Напомним, новый закон во Франции приняли, несмотря на акции протеста, которые проходили в минувшие выходные. Их участники заявляли, что положения закона «угрожают свободному информированию населения, выражению мнения».