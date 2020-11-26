Шведская королевская семья заболела коронавирусом

Шведский принц Карл Филипп и его жена принцесса София заразились коронавирусом и находятся на изоляции вместе с детьми, сообщила пресс-служба королевского двора.

Принц Карл Филипп и принцесса София находятся на карантине с 25 ноября, «у них проявились симптомы и впоследствии было обнаружено, что они инфицированы COVID-19», передает РИА «Новости».

Отмечается, что у них легкие симптомы болезни.

Король Карл XVI Густав, королева Сильвия, кронпринцесса Виктория и ее муж принц Даниэль будут протестированы на коронавирус, передает ТАСС.

Принц Карл Филип занимает четвертое место в очереди наследников шведского престола после своей старшей сестры, кронпринцессы Виктории и племянников, принцессы Эстель и принца Оскара. У Карла Филипа и Софии два сына – принцы Александер и Габриэль.

Ранее коронавирусом переболел британский принц Чарльз.

Напомним, власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина.

Президент России Владимир Путин оценивал результат «особого пути» Швеции в борьбе с COVID.