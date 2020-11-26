Экипаж подлодки «Великий Новгород» ЧФ провел учение по постановке мин

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота (ЧФ) провел учение по постановке подводных минных заграждений, сообщили в Минобороны.

«По замыслу учения, экипаж подводной лодки, используя скрытность как основное преимущество против надводного корабля, осуществил постановку мин на предполагаемом маршруте следования условного противника. Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в обеспечении морского тральщика «Железняков»», – передает официальный сайт Минобороны.

В ходе учения подводники отработали действия по постановке минных заграждений в назначенных районах и успешно выполнили нормативы по временным показателям. В ходе мероприятия наряду с временным нормативом проверялась точность установки минного поля в заданном районе.

Постановка подводных минных заграждений является обязательным элементом цикла боевой подготовки экипажей подводных лодок.

Напомним, в октябре 2017 года «Калибры», запущенные с подлодки «Великий Новгород», уничтожили цели в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, на дальности от 350 до 700 километров.