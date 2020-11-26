Стало известно, какую зарплату предлагают медсестрам в Тюмени

В базе департамента труда и занятости Тюменской области открыты несколько сотен вакансий для медсестер, готовых работать в коронавирусных госпиталях, с зарплатой 200 тыс. рублей в месяц.

Так, в Тюменской области требуются медсестра (постовая) – 100 вакантных мест, медсестра процедурной – 100 вакантных мест, медсестра анестезист – 150 вакантных мест. Соискателям по всем вакансиям обещают 200 тыс. рублей в месяц, передает Ura.ru.

В вакансиях указано, что сотрудникам необходимо будет работать в «красных» зонах с коронавирусными пациентами. В источнике вакансий указан центр занятости Тюмени и Тюменского района. В пресс-службе центра занятости пояснили, что работодатель скрывает свои контактные данные, если не хочет, чтобы соискатели обращались к нему напрямую.

Ранее ресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во всех субъектах России сейчас не хватает врачей, поэтому местные власти должны ставить в приоритет вопрос зарплаты врачей.