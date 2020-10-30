Песков призвал сделать приоритетом зарплаты медиков в регионах

Во всех субъектах России сейчас не хватает врачей, поэтому местные власти должны ставить в приоритет вопрос зарплаты врачей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается зарплаты, безусловно, наверное, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе. Здесь каждый регион должен регулировать это в отдельности в зависимости от возможностей», – цитирует ТАСС Пескова.

Он напомнил, что регионы получали отдельные деньги в связи с коронавирусом, соответственно, они «имеют возможность их использовать». Также представитель Кремля подчеркнул, что в период пандемии во всех российских регионах ощущается нехватка врачей.

«Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», – отметил он.

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей, учитывая стандарты жизни в различных регионах.