Новая энергоавария произошла в районе Владивостока

Новая энергоавария произошла в четверг в Первомайском районе Владивостока, сообщила пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

«В 9.59 (2.59 мск) в филиале Приморские электрические сети зафиксировано отключение линии электропередачи 110 кВ в Первомайском районе. На место повреждения оперативно были направлены бригады энергетиков. В ходе осмотра был обнаружен обрыв провода, который произошел не на восстановленном участке линии», – приводит сообщение пресс-службы ДРСК ТАСС.

Уточняется, что восстановить энергоснабжение планируется в ближайшее время. После циклона в крае без света остаются более 15 тыс. человек.

Накануне энергетики полностью восстановили электроснабжение континентального Владивостока, все больницы и поликлиники Приморья вновь подключили к электричеству.

Напомним, в прошлый четверг большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона. В субботу ночью новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом.

В воскресенье энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в 16 поселках Приморского края, а также в нескольких районах Владивостока, Артема и Фокино. В тот же день в оставшийся на трое суток без тепла район Владивостока вернули отопление.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы.