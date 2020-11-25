Электроснабжение континентального Владивостока полностью восстановлено

Электроснабжение восстановлено в районе Чуркин (в Первомайском районе Владивостока), сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. Краевой Минздрав сообщил, что все больницы и поликлиники Приморья подключены к электричеству.

ДРСК сообщила, что удалось вернуть электроснабжение «потребителей района Чуркин, в котором проживает более 60 тыс. жителей». Сообщается, что «восстановленные ЛЭП поставлены под напряжение», это «позволило обеспечить нормальную схему электроснабжения жителей Первомайского района». Энергетики в рекордно короткие сроки, учитывая условия и объем работ, установили три новые опоры 110 кВ и смонтировали почти километр провода.

Сейчас электроснабжение континентальной части Владивостока полностью восстановлено. Без электричества остаются потребители только на острове Русский в нескольких поселках в зоне ответственности АО «Оборонэнерго». Начать их подключение планируется в среду, передает ТАСС.

Представитель Минздрава Приморья сообщил: «Резервное электричество по Чуркину. (Полуостров) Песчаный, остров Русский, остров Попова, Трудовое – тоже на резерве. В Трудовом периодически дают централизованно». Сообщается, что все больницы и поликлиники региона запитаны, передает РИА «Новости».

В четверг из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. В субботу ночью новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом.