США введут новые санкции против России и Китая

Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении четырех юридических лиц из России и Китая за связи с Ираном, сообщил спецпредставитель госдепа Эллиот Абрамс.

По данным Абрамса, новые санкции коснутся четырех компаний из России и Китая, их введут за содействие ракетной программе Ирана. Он отметил, что США продолжат оказывать давление на Иран, и предупредил о новых санкциях в предстоящие недели и месяцы, передает Reuters.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что санкции Вашингтона против трех российских компаний являются дискриминационным шагом, направленным на «подрыв» их экономического потенциала. Напомним, под санкции США попали российские компании «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, якобы нарушают американское национальное законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.