Посол отреагировал на санкции США против трех российских компаний

Санкции Вашингтона против трех российских компаний являются дискриминационным шагом, направленным на «подрыв» их экономического потенциала, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Это очередной дискриминационный шаг со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса», – говорится в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.

Напомним, под санкции США попали российские компании «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, якобы нарушают американское национальное законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.