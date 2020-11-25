Власти Болгарии продлили режим ЧЭС

В Болгарии режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС) продлен до 21 декабря, и введены новые меры для борьбы коронавирусом, сообщает Novinite со ссылкой на министерство здравоохранения.

Новые ограничения вступят в силу с 27 ноября и будут действовать до 21 декабря, уточнила глава Минздрава Костадина Ангелова, передает РИА «Новости».

В школах и университетах приостанавливаются занятия, запрещены все внеклассные мероприятия, семинары и тренинги, детские сады также будут закрыты. Культурные мероприятия отменены до 21 декабря включительно за исключением театров при условии заполняемости залов до 30 %, соблюдения дистанции и масочного режима. Спортивные мероприятия для лиц старше 18 лет разрешено проводить без зрителей.

Также запрет вводится на частные мероприятий с участием более 15 человек. Фитнес-центры, рестораны, казино и торговые центры временно закрываются. Будут открыты продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные магазины, банки, страховые агентства и компании, оказывающие финансовые услуги.

Въезд иностранных туристов в страну запрещен, гражданам Болгарии также нельзя выезжать за границу. Комендантский час во всех регионах решено не вводить. Парки и сады останутся открытыми».

За минувшие сутки в Болгарии зафиксировали 4382 новых случаев короанвируса, всего в стране выявлено 129 тыс. человек скончались более 3 тыс. тысяч пациентов.

Болгария вошла в тройку европейских стран по числу смертей от коронавируса.