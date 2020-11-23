Определены страны с наибольшей смертностью от коронавируса в ЕС

За последние 14 дней более всего смертей от коронавируса в Евросоюзе в пересчете на 100 тыс. человек населения зарегистрировано в Чехии – 23,4, на втором месте Бельгия – 22,1, на третьем месте Болгария – 17,2, сообщил Минздрав Чехии со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

«Чехия за последние недели ушла с первого места среди стран Евросоюза по числу новых больных COVID-19 за сутки. Но при этом республика, по данным ECDC, остается лидером в ЕС по итогам последних 14 дней по числу смертей от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения – 23,4. Последующие места занимают Бельгия – 22,1, Болгария – 17,2, Польша – 14,3, Словения – 14,0», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

За минувшие сутки в Чехии прибавилось 3187 зараженных, что почти на одну тысячу меньше, чем в этот же день неделей ранее и в пять раз меньше рекордных суточных показателей конца октября.

Всего по данным на 18.00 (20.00 мск) воскресенья в стране насчитывается 89 36 больных коронавирусом, из которых 5421 госпитализирован. За весь период пандемии заразились 491,6 тыс. человек, вылечились 394,9 тыс., скончались 7164 человека, из них около половины – в течение ноября.

Напомним, в начале ноября Чехия вышла на первое место по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тыс. человек населения.