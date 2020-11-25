В Кремле заявили о тревоге и пессимизме в обществе на фоне пандемии

Распространение коронавируса определенно влияет на настроения в обществе и вызывает у россиян тревогу и пессимизм, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, какие настроения Кремль фиксирует в обществе на фоне распространения коронавируса, Песков заявил: «Естественно, тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия». «Оптимизма, к сожалению, не добавляет», – заметил он, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, «в условиях пандемии невозможно избежать, к сожалению, (ее) влияния на настроения в обществе».

Песков признал, что ограничительные меры по коронавирусу в регионах дают результаты, хотя динамика пока разнонаправленная. «Принимаются определенные меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная, скажем так, где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти. Это реальность, с которой нам надо жить, это реальность, которая заставляет федеральные власти, региональные власти работать в круглосуточном режиме», – сказал Песков.

В то же время он напомнил, что «есть и федеральный план, и работа губернаторов на местах, все это реализуется». «Именно это не позволяет случиться коллапсу здравоохранения, именно это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе», – подчеркнул Песков.

Кроме того, он заявил, что наработанные меры безопасности в условиях пандемии коронавируса позволяют президенту Владимиру Путину более активно ездить по стране и возвращаться в активный график командировок, передает РИА «Новости».

Так, Путин в среду совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит родину отечественного ядерного оружия город Саров и расположенный в нем Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Во вторник Песков говорил, что показатели смертности в России выросли из-за коронавируса, и это повод для анализа ситуации оперативным штабом.

За минувшие сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания.