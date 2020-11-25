Кремль уточнил статус «Свидетелей Иеговы» в России

«Свидетели Иеговы*» продолжают оставаться запрещенной в России организацией, никаких изменений в законодательстве касательно ее статуса не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По-прежнему организация остается запрещенной в Российской Федерации, входит в этот список запрещенных организаций, поэтому большего здесь сказать нечего. По закону эта организация запрещена», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, работает ли президент над изменением законодательства в этом вопросе, Песков напомнил, что «никаких изменений в законодательстве до сих пор не было».

«Вопрос был рассмотрен, естественно, после того, как президенту задавались соответствующие вопросы. Никаких изменений в законодательстве не последовало», – сказал он.

Напомним, во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что уголовное дело возбуждено из-за возобновления работы управленческого центра «Свидетелей Иеговы*» (организация запрещена в РФ) в России.

В апреле 2017 года Верховный суд признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы*» экстремистской, Минюст включил организацию в перечень ликвидированных за экстремизм структур.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли считать «Свидетелей Иеговы» настоящими экстремистами.

Владимир Путин, выступая 11 декабря на заседании президентского Совета правам человека (СПЧ) отметил, что в стране важно одинаково относиться к представителям всех религий. Он призвал не торопиться зачислять какие-то религиозные сообщества в деструктивные, а внимательно разбираться с вопросом. Речь об этом зашла в контексте преследования членов «Свидетелей Иеговы*», которая запрещена в России как экстремистская организация. При этом Путин добавил, что важно учитывать особенности страны и общества при рассмотрении данного вопроса.