Ученых удивили свойства «коронавирусной» пленки

Коронавирус может сохранять активность на различных поверхностях несколькодней из-за образующейся микроскопической пленки, выяснили специалисты Индийского технологического института Бомбея.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids, передает РИА «Новости».

Согласно выводам исследователей, более 99,9% жидкости из респираторных выделений испаряется за несколько минут, однако сохраняется их микроскопическая пленка, в которой и выживают частицы вируса.

Такая пленка испаряется за разное время, в зависимости от материала поверхности, на который она оказалась, для нержавеющей стали и меди этот период составляет около 24 и 16 часов соответственно. При этом на полипропилене она может сохраняться больше 150 часов.

Как отмечают авторы исследования, профессора Раджниш Бхардвадж и Амит Агравал, цифры основаны на экспериментах с использованием компьютерного моделирования, проведенных в лабораторных условиях, и, вероятно, в реальности они ниже из-за наличия различных переменных.

«Самым большим сюрпризом оказалось то, на высыхание этой микроскопической пленки уходят часы. Это свидетельствует о том, что (...) медленно испаряющаяся нанометрическая пленка обеспечивает среду, необходимую для выживания коронавируса», – пояснил Бхардвадж.

Отмечается, что результаты анализа подчеркивают необходимость регулярной и тщательной очистки поверхностей для профилактики заражения коронавирусом.

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